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أخبار محلية > بالفيديو.. سعوديات يدخلن مجال الخدمات الأرضية في المطارات للمرة الأولى
26/11/2020   8:13 ص

بالفيديو.. سعوديات يدخلن مجال الخدمات الأرضية في المطارات للمرة الأولى

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دخلت المرأة السعودية العمل في مجال الخدمات الأرضية في ساحات المطارات للمرة الأولى، من خلال الشركة السعودية للخدمات الأرضية في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.

وأوضحت مراقبة الجودة صالحة الشمراني، في حديثها لقناة الإخبارية اليوم (الأربعاء)، أن عملها وزميلاتها يتمثل في التأكد من جودة الخدمات المقدمة للمسافرين داخل الطائرة، ومن النظافة والتعقيم، وتسجيل الملاحظات إن وُجدت.

وبينت أنها أحبت العمل هذا المجال وأصبح ممتعا بالنسبة لها، مشيرة إلى أن التمكين الذي حظيت به المرأة السعودية جعلها تعمل في جميع المجالات، وقد وجدت الدعم من الأسرة، ما جعلها تحقق النجاح في مهامها. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. سعوديات يدخلن مجال الخدمات الأرضية في المطارات للمرة الأولى

أخبار محلية
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