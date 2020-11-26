أساطير الكرة حول العالم ينعون وفاة مارادونا بهذه الكلمات

نعى أساطير الكرة حول العالم، وفاة أسطورة الكرة الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا، أمس الأربعاء، عن عمر يُناهز الـ 60 عاماً.
ونستعرض في السطور التالية كيف نعى أساطير الكرة حول العالم وفاة مارادونا:
المحترف الأرجنتيني في صفوف برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، نشر صورة تجمعه بمارادونا، مُذيلاً إياها بتعليق:”يوم حزين للغاية لشعب الأرجنتين ومشجعي كرة القدم، رحل مارادونا عن عالمنا لكنه باقٍ معنا، فدييغو لا يموت، أحتفظ بذكرياتي الجميلة معه، وأُرسل خالص عزائي لعائلته وأصدقائه.. الوداع”.
ونشر لاعب المنتخب المصري السابق، محمد أبو تريكة، تغريدة جاءت:”توفي دييجو أرماندو مارادونا، كرة القدم حزينة، والعالم حزين لرحيل أفضل من لمس الكرة وأمتع عشاقها، يوم حزين”.
ونعى أسطورة الكرة البرازيلية، بيليه، وفاة مارادونا قائلاً: “أخبار حزينة، لقد خسرت صديقًا عظيمًا وخسر العالم أجمع أسطورة، مازال هناك الكثير من الكلام ليقال، لكن الآن أتمنى أن يمنح الله القوة لأعضاء أسرته، يومًا ما أتمنى أن نتمكن من لعب الكرة معًا في السماء”.
ونشر المدير الفني لفريق توتنهام، غوزيه جورينيو، صورة تجمعه بمارادونا، عبر حسابه بموقع انستغرام، مُذيلاً إياها بتعليق: “أيها الدون دييغو.. صديقي الودود سأفتقدك كثيراً”.
ونشر رئيس الهيئة العامة للترفيه، ومالك نادي ألميريا الإسباني، المستشار تركي آل الشيخ، مقطع فيديو لمارادونا، مُذيلاً إياه بتعليق: “وداعًا يا صديقي.. آخر مرة شفتك في روسيا 2018 ووعدتني بزيارتي في المملكة!.. وداعًا يا أعظم من لعب كرة القدم، وداعًا يا من أثر في جيلي.. وداعًا دييغو.. كرة القدم بعدك لا طعم لها أنا اليوم حزين.. كنت أتحدث معك من 4 شهور على فكرة مع نتفليكس.. وكنت سعيد! وداعًا دييغو”. وفق “أخبار 24”.
وغرد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب والمنتخب الوطني السابق، سعيد العويران، عبر حسابه بموقع تويتر، قائلاً: “الموت يغيب أسطورة كرة القدم العالمية دييجو مارادونا، بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة، يوم حزين لعشاق كرة القدم وتاريخ المتعة الكروية ورحلة من الإبداع تغادرنا بوفاته”.
وغرد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال والمنتخب الوطني السابق، محمد الدعيع، عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر: “وداعا مارادونا.. لن تنجب الملاعب الرياضية بالعالم لاعباً مثل دييغو مارادونا.. وسيبقى مارادونا لاعبا خالدا في ذاكرة تاريخ كرة القدم”.