نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > خطاط يروي قصة بيعه لوحة بـ 500 ريال والعثور عليها معروضة بـ 3 آلاف
26/11/2020   8:14 ص

خطاط يروي قصة بيعه لوحة بـ 500 ريال والعثور عليها معروضة بـ 3 آلاف

+ = -
1080

كشف خطاط قصة بيعه لوحة بمبلغ 500 ريال ومن ثم العثور عليها معروضة في أحد المحلات بـ 6 أضعاف؛ بسبب ضعفه في التسويق.

وقال الخطاط رامي الزهراني، في حديثه لبرنامج الراصد على قناة “الإخبارية”، إنه وجد اللوحة نفسها معروضة بـ 3 آلاف ريال، وإن صاحب المحل منحه تعويضاً وأصبح صديقه يسوق له لوحاته.

وأشار إلى أنه تعلم الخط منذ الصغر من والده والذي كان خطاطاً أيضاً، ومن ثم بالممارسة أصبح بارعاً فيه، وشارك في العديد من المسابقات ونال خلالها الجوائز. وفق “أخبار 24”.

وبين أن حصة الخط العربي كانت تنمي المهارات لدى الطلاب في تحسين الخط لديهم، مضيفاً أن الكثيرين الآن يفتقدون الأساسيات في الخط.

خطاط يروي قصة بيعه لوحة بـ 500 ريال والعثور عليها معروضة بـ 3 آلاف

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885123386.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.