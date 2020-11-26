خطاط يروي قصة بيعه لوحة بـ 500 ريال والعثور عليها معروضة بـ 3 آلاف

كشف خطاط قصة بيعه لوحة بمبلغ 500 ريال ومن ثم العثور عليها معروضة في أحد المحلات بـ 6 أضعاف؛ بسبب ضعفه في التسويق.
وقال الخطاط رامي الزهراني، في حديثه لبرنامج الراصد على قناة “الإخبارية”، إنه وجد اللوحة نفسها معروضة بـ 3 آلاف ريال، وإن صاحب المحل منحه تعويضاً وأصبح صديقه يسوق له لوحاته.
وأشار إلى أنه تعلم الخط منذ الصغر من والده والذي كان خطاطاً أيضاً، ومن ثم بالممارسة أصبح بارعاً فيه، وشارك في العديد من المسابقات ونال خلالها الجوائز. وفق “أخبار 24”.
وبين أن حصة الخط العربي كانت تنمي المهارات لدى الطلاب في تحسين الخط لديهم، مضيفاً أن الكثيرين الآن يفتقدون الأساسيات في الخط.
فيديو | خطاط يحكي قصة بيع لوحته بـ 500 ريال ليتفاجئ بعرضها في السوق بـ 3000 ريال #الراصد pic.twitter.com/UZKaapI63u
— الراصد (@alraasd) November 25, 2020