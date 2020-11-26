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أخبار محلية > بالفيديو.. “الصحة” تنصح بعدة تعليمات لإسعاف المُصابين بنوبة انخفاض السكري
26/11/2020   8:14 ص

بالفيديو.. “الصحة” تنصح بعدة تعليمات لإسعاف المُصابين بنوبة انخفاض السكري

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نصحت وزارة الصحة، بعدة خطوات لإسعاف المُصاب بنوبة انخفاض السكري بشكل صحيح، داعيةً المُصابين بالسكري إلى اتباع التعليمات الصحية والغذائية لتجنب تلك النوبات.

وأوضحت الوزارة، أنه يجب إعطاء المُصاب بنوبة انخفاض السكري 15 جراماً من السكريات سريعة الامتصاص والتي تشمل نصف كوب عصير أو ملعقة عسل أو 6 حبات من الحلويات أو 3 ملاعق سكر مذابة في كوب ماء، على أن يتم قياس مستوى السكر في الدم بعد ربع ساعة.

ونوهت إلى أنه في حال ارتفاع نسبة السكري إلى 70 أو أعلى من ذلك يتم تقديم 15 جراماً من الكربوهيدرات للمُصاب، وأما إذا كان مستوى السكر أقل من 70 تُعاد الخطوات مرة أخرى حتى يصل إلى 70، ومن ثم يتم تقديم وجبة خفيفة له. وفق “أخبار 24”.

وقدمت الوزارة، عدة نصائح لتجنب نوبات انخفاض السكري، والتي تضمنت ضرورة تناول الوجبات الرئيسية والخفيفة في موعدها، وقياس مستوى السكر بالدم بشكل دوري ومستمر، وتناول الوجبة مباشرة بعد أخذ الأنسولين سريع المفعول، مع تناول الوجبات الخفيفة في حال ممارسة جهد بدني زائد.

بالفيديو.. “الصحة” تنصح بعدة تعليمات لإسعاف المُصابين بنوبة انخفاض السكري

أخبار محلية
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