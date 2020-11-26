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أخبار محلية > بعد نجاح خدمة “فرجت”.. “الداخلية تحصد جائزة التميز الحكومي العربي
26/11/2020   8:15 ص

بعد نجاح خدمة “فرجت”.. “الداخلية تحصد جائزة التميز الحكومي العربي

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حصلت وزارة الداخلية على جائزة التميز الحكومي العربي بعد تصدر خدمة “فرجت” فئة الخدمات التطويرية الحكومية، على مستوى الوطن العربي.

وتنظم هذه الجائزة من قبل جامعة الدول العربية، بهدف الإسهام في تطوير منظومة العمل الحكومي في البلدان العربية وتأسيس منصة متطورة لتبادل الأفكار والخبرات والاحتفاء بالنماذج والتجارب العربية المميزة في مجال العمل الحكومي.

جدير بالذكر أن فرجت هي خدمة إلكترونية مقدمة من وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للسجون، حيث يتم من خلالها السداد عن سجناء الحقوق المالية من قبل ذويهم أو فاعلي الخير. وفق “أخبار 24”.

بعد نجاح خدمة “فرجت”.. “الداخلية تحصد جائزة التميز الحكومي العربي

أخبار محلية
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