بالفيديو.. استشارية: 20% من السعوديين مصابون بالسكري .. وهذه طرق الوقاية

تحدثت استشارية في طب الأطفال والغدد الصماء والسكري، عن أنواع مرض السكري وكيفية الوقاية منه، مبينة أن ترتيب المملكة السابع عالمياً في الإصابة بالمرض، ونحو 20 % من السعوديين مصابون به.
وقالت الدكتور دعاء الحمياني في لقائها مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، إن مرض السكري نوعان؛ السكر الأول وهو الذي يصيب الأطفال، والسكر الثاني الذي يصيب مختلف الأعمار.
وأوضحت الحمياني أن السكر الأول يكون نتيجة خلل في النظام المناعي أو البنكرياس يقلل من إفراز الأنسولين حتى يصبح معدوماً، وأن السكر الثاني فيكون إما وراثياً أو بسبب نمط الحياء السيئ من ناحية العادات الغذائية أو السهر أو قلة الحركة.
وأضافت أن النوع الثاني من السكر قد يصيب مختلف الأعمار وارتفعت نسبة الإصابة به بين الأطفال، مشيرة إلى أهمية الحرص على تقليل تناول الأطفال من السكريات، وكذلك حرص الجميع على تناول طعام صحي وممارسة الرياضة وتقليل استخدام الأجهزة الذكية. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن سكر الحمل قد يكون مستمراً لبعد الحمل أو ينتهي بعد الولادة، وقد يصيب الطفل مستقبلاً أيضاً، مبينة أن على الأم الحرص على المتابعة الطبية واتباع نمط صحي بعد الولادة.
فيديو | طبيبة تؤكد: المملكة سابع دولة في العالم بإصابات مرض #السكري و 20٪ من السعوديين مصابين#الراصد pic.twitter.com/SvOjNxkKzz
— الراصد (@alraasd) November 25, 2020