اختطف مجهولان لاعباً مصرياً بارزاً من أمام فندق إقامة فريقه سيراميكا كليوباترا؛ استعداداً للموسم الكروي الجديد.
وتشير التفاصيل إلى أن شخصين مجهولين اقتربا من لاعب النادي الأهلي المصري السابق ميدو جابر، في فندق إقامة فريقه الجديد بالتجمع الخامس شرق القاهرة وطلبا منه التقاط صور تذكارية.
وتوجّه اللاعب نحو الشخصين وذهب معهما إلى خارج الفندق، قبل أن يُغلق هاتفه ويختفي عدة ساعات دون العثور عليه، رغم وجود متعلقاته داخل الفندق.
وناشدت والدة اللاعب ميدو جابر، المسؤولين البحث عن نجلها والعثور عليه، مضيفةً وهي تبكي، بأنها لا تعلم عنه شيئاً وتريد أن تعرف أين تم إخفاؤه.
وفق “أخبار 24”.