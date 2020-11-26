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أخبار الخرج > بالصور.. رئيس بلدية الخرج يقوم بجولة ميدانية للإطلاع على بلاغات المواطنين في أحياء الجامعة وغرناطة و الغدير
26/11/2020   9:00 ص

بالصور.. رئيس بلدية الخرج يقوم بجولة ميدانية للإطلاع على بلاغات المواطنين في أحياء الجامعة وغرناطة و الغدير

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قام رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس خالد بن عبدالله الزيد ، صباح اليوم بجولة ميدانية في المحافظة وذلك للإطلاع على بلاغات المواطنين في أحياء الجامعة وغرناطة و الغدير ، وذلك مع وكيل الخدمات ووكيل التعمير والتنمية العمرانية ووكيل المشاريع وعدد من مدراء الإدارات المعنية بالبلدية ، للبحث عن طرق حل البلاغات الواردة بنفس الأحياء ، وتضمنت مخالفات البناء والسفلتة والنظافة ،كما تم النظر في الأودية المجاوره للحي ضمن الجولة وللوقوف على جاهزيتها لموسم الأمطار وما يعيقها عند مجرى السيول ، هذا وقد تم النظر في موقع البائعين المتجولين المقترح و البحث حول تجهيز الموقع ليناسب ذلك .

هذا وتنوه البلدية للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر الرقم الموحد ٩٤٠ أو عبر الحساب الرسمي بالتويتر kharj mun1 .

بالصور.. رئيس بلدية الخرج يقوم بجولة ميدانية للإطلاع على بلاغات المواطنين في أحياء الجامعة وغرناطة و الغدير

أخبار الخرج
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