بالصور.. رئيس بلدية الخرج يقوم بجولة ميدانية للإطلاع على بلاغات المواطنين في أحياء الجامعة وغرناطة و الغدير

قام رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس خالد بن عبدالله الزيد ، صباح اليوم بجولة ميدانية في المحافظة وذلك للإطلاع على بلاغات المواطنين في أحياء الجامعة وغرناطة و الغدير ، وذلك مع وكيل الخدمات ووكيل التعمير والتنمية العمرانية ووكيل المشاريع وعدد من مدراء الإدارات المعنية بالبلدية ، للبحث عن طرق حل البلاغات الواردة بنفس الأحياء ، وتضمنت مخالفات البناء والسفلتة والنظافة ،كما تم النظر في الأودية المجاوره للحي ضمن الجولة وللوقوف على جاهزيتها لموسم الأمطار وما يعيقها عند مجرى السيول ، هذا وقد تم النظر في موقع البائعين المتجولين المقترح و البحث حول تجهيز الموقع ليناسب ذلك .
هذا وتنوه البلدية للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر الرقم الموحد ٩٤٠ أو عبر الحساب الرسمي بالتويتر kharj mun1 .