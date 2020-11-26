شهدت مدن مكة المكرمة، وجدة، وبعض المراكز، أمطاراً غزيرة صباح اليوم (الخميس)، مع رعد وبرق في بعض المواقع.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة التقطت بمواقع مختلفة في مكة المكرمة وجدة هطول كميات كبيرة من الأمطار.
من جهتها، أكدت أمانة العاصمة المقدسة إنها أكملت الاستعدادات اللازمة للتعامل السريع مع مياه الأمطار، ومواجهة بعض حالات تجمعات مياه الأمطار وإزالة الأتربة والرمال ومخلفات الزراعة.
وأبانت أنه تم توفير 52 صهريج شفط، و89 قلاب بسعات 20 طن، و8 طن، إلى جانب 46 جرافة بجميع الاحجام، بمساندة 500 عامل طوارئ.
وفق “أخبار 24”.