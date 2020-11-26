دراسات: نقص فيتامين (د) يؤدي لمضاعفات صحية خطيرة في هذه الحالة

ذكرت عدة دراسات أن نقص فيتامين (د) له علاقة مباشرة بصحة العظام، إذ إن نقصه وعدم الاهتمام بعلاجه على مر السنين يؤدى إلى حدوث مضاعفات صحية خطيرة.
وأوضح الباحثون وفقًا لموقع “مايو كلينيك”، أن ترك نقص فيتامين (د) دون علاج لفترة طويلة يتسبب في حالة تعرف بـ”لين العظام” وحدوث كسور خطيرة.
وأبانوا أنه عندما يكون لين العظام في مراحله المبكرة، قد لا تظهر الأعراض، على الرغم من أن علامات تلين العظام قد تظهر في الأشعة السينية أو اختبارات التشخيص الأخرى.
وأشاروا إلى أنه بمرور الوقت، يبدأ الشعور بألم في العظام وخاصة في أسفل الظهر والحوض والوركين والساقين والأضلاع، وقد يكون الألم أسوأ في الليل أو عند الضغط على العظام. وفق “أخبار 24”.
وكشف الباحثون عن حالة امرأة تبلغ من العمر 62 عامًا عانت آلاما في الجسم وضعفا لمدة عامين، بالإضافة لإصابتها بكسور متعددة في الأضلاع والترقوة اليسرى دون تعرضها لأي حوادث سقوط.
ولفتوا إلى أنه خلال فترة علاج ومتابعة مدتها 3 سنوات، لم تتعرض المريضة لأي كسور جديدة، وتحسنت كثافة المعادن في عظامها بنسبة 38٪ في العمود الفقري القطني، و67.3٪ في عظم الفخذ.