أظهرت مقاطع فيديو متداولة جانباً من هطول الأمطار اليوم (الخميس)، على الحرم المكي الشريف.
وبدا في الفيديوهات تساقط كميات كبيرة من الأمطار على المسجد الحرام، فيما يواصل المعتمرون أداء الطواف حول الكعبة المشرفة.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وذلك في 9 مناطق من بينها مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض.
#فيديو 🎥
أمطار #المسجد_الحرام
اليوم الخميس 11 ربيع الثاني1442هـ#امطار_مكه pic.twitter.com/nUHoGJOZhY
— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) November 26, 2020
وفق “أخبار 24”.