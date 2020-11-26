‏”الحج والعمرة: إصدار أكثر من مليون تصريح لأداء العمرة حتى الآن.. ولا إصابات بـ “كورونا‏‏” بين المعتمرين

أكد نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح مشاط، أن إجمالي أعداد التصاريح الصادرة منذ بداية السماح باستئناف أداء مناسك العمرة مؤخراً، تجاوز المليون تصريح.
وأبان مشاط أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس “كورونا” المستجد بين المعتمرين، وذلك نتيجة الضوابط والبروتوكولات المعمول بها في تسيير قوافل المعتمرين.
وأوضح وفقًا لـ “الشرق الأوسط”، أن الوزارة وضعت خططاً استراتيجية وتشغيلية لتطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية، إذ تم تقسيم المعتمرين إلى مجموعات تضم الواحدة 50 معتمراً بحد أدنى، ويتم استيعاب 32 مجموعة في الفترة الزمنية الواحدة، بواقع 6 فترات في اليوم الواحد.
وحول أعداد الحجاج الموسم المقبل، قال مشاط إنه من الصعب تحديد الأعداد في هذه المرحلة، منتظرين من وزارة الصحة التأكيدات حول مدى فعالية اللقاح الذي أعلنته بعض الدول، وبحسب التعليمات الصادرة من وزارة الصحة ستجري مناقشة الإجراءات اللازمة للعمرة والحج.