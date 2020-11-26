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أخبار محلية > ‏”الحج والعمرة: إصدار أكثر من مليون تصريح لأداء العمرة حتى الآن.. ولا إصابات بـ “كورونا‏‏” بين المعتمرين
26/11/2020   1:30 م

‏”الحج والعمرة: إصدار أكثر من مليون تصريح لأداء العمرة حتى الآن.. ولا إصابات بـ “كورونا‏‏” بين المعتمرين

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أكد نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح مشاط، أن إجمالي أعداد ‏التصاريح الصادرة منذ بداية السماح باستئناف أداء مناسك العمرة مؤخراً، تجاوز المليون تصريح.

وأبان مشاط أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس “كورونا” المستجد بين المعتمرين، وذلك نتيجة الضوابط ‏والبروتوكولات المعمول بها في تسيير قوافل المعتمرين‎.

‎وأوضح وفقًا لـ “الشرق الأوسط”، أن الوزارة وضعت خططاً استراتيجية ‏وتشغيلية لتطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية، إذ تم تقسيم ‏المعتمرين إلى مجموعات تضم الواحدة 50 معتمراً بحد أدنى، ويتم استيعاب 32 ‏مجموعة في الفترة الزمنية الواحدة، بواقع 6 فترات في اليوم الواحد‎.

وحول أعداد الحجاج الموسم المقبل، قال مشاط إنه من الصعب تحديد الأعداد ‏في هذه المرحلة، منتظرين من وزارة الصحة التأكيدات حول مدى فعالية اللقاح ‏الذي أعلنته بعض الدول، وبحسب التعليمات الصادرة من وزارة الصحة ‏ستجري مناقشة الإجراءات اللازمة للعمرة والحج.

‏”الحج والعمرة: إصدار أكثر من مليون تصريح لأداء العمرة حتى الآن.. ولا إصابات بـ “كورونا‏‏” بين المعتمرين

أخبار محلية
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