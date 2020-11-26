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أخبار المناطق > تقبض على 225 متهمًا.. “الداخلية”: إحباط تهريب 459 كيلوجرامًا من الحشيش وأكثر من 24 طنًا من القات
26/11/2020   1:31 م

تقبض على 225 متهمًا.. “الداخلية”: إحباط تهريب 459 كيلوجرامًا من الحشيش وأكثر من 24 طنًا من القات

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أعلنت وزارة الداخلية، أن المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة، أسفرت – بتوفيق الله – عن إحباط محاولات لتهريب (459) كيلوجراماً من الحشيش المخدر، و (24) طناً و (731) كيلوجراماً من القات المخدر بمنطقتي جازان ونجران.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني، أنه تم إيقاف المتورطين فيها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وعددهم (225) متهماً، بينهم (184) متهماً من الجنسية اليمنية و (23) متهماً من الجنسية الإثيوبية و (15) مواطناً و (3) متهمين من الجنسية الصومالية.

وفق “أخبار 24”.

تقبض على 225 متهمًا.. “الداخلية”: إحباط تهريب 459 كيلوجرامًا من الحشيش وأكثر من 24 طنًا من القات

أخبار المناطق
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