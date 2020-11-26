أعلن اتحاد الكرة، اليوم الخميس، قيادة البولندي سيمون مارتشينياك، لمباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وأشار اتحاد الكرة، عبر بيان رسمي صادر عنه اليوم، إلى أن مارتشينياك، قاد 461 مباراة في مسيرته منها 38 مباراة في دوري أبطال أوروبا منذ 2014 بينها 9 مباريات في الأدوار النهائية.
ولفت اتحاد الكرة، إلى أن مارتشينياك قاد مباراة السوبر الأوروبي بين أتليتكو مدريد وريال مدريد 2018/2019، كما أدار نهائي أمم أوروبا تحت 21 عاماً بين منتخبي البرتغال والسويد 2015.
وأتم اتحاد الكرة بيانه بالإشارة إلى أن الحكم البولندي بدأ مسيرته عام 2002 ثم أصبح حكماً دولياً منذ عام 2011.
ويلتقي الهلال نظيره النصر، يوم السبت المقبل الموافق 28 نوفمبر الجاري، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وفق “أخبار 24”.