ألقى الأرجنتينيون النظرة الأخيرة على جثمان أسطورة كرة القدم دييغو أرماندو مارادونا بالقصر الرئاسي اليوم (الخميس)، حيث أجهش معظمهم بالبكاء عند نعشه.
واصطفت الجماهير منذ الصباح في صفوف طويلة خارج القصر الرئاسي ”كاسا روسادا” لإلقاء التحية الأخيرة على الأسطورة الأرجنتينية.
وتوفي مارادونا عن عمر يناهز 60 عامًا مساء أمس (الأربعاء)، نتيجة إصابته بسكتة قلبية، خلال فترة نقاهة كان يقضيها بمنزله بضواحي العاصمة بيونس آيرس عقب إجراء عملية لإزالة ورم في المخ.
وكان الرئيس الأرجنتيني، ألبرتو فرنانديس قد أعلن الحداد أمس لمدة ثلاثة أيام، على أن يبقى الجثمان داخل القصر الرئاسي لمدة يوم واحد بدلا من ثلاثة نزولا على رغبة العائلة.
وفق “أخبار 24