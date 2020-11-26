ألقى الأرجنتينيون النظرة الأخيرة على جثمان أسطورة كرة القدم ‏دييغو أرماندو مارادونا بالقصر الرئاسي اليوم (الخميس)، حيث أجهش معظمهم بالبكاء عند نعشه.‏

واصطفت الجماهير منذ الصباح في صفوف طويلة خارج القصر الرئاسي ‏‏”كاسا روسادا” لإلقاء التحية الأخيرة على الأسطورة الأرجنتينية.‏

وتوفي مارادونا عن عمر يناهز 60 عامًا مساء أمس (الأربعاء)، ‏نتيجة إصابته بسكتة قلبية، خلال فترة نقاهة كان يقضيها بمنزله ‏بضواحي العاصمة بيونس آيرس عقب إجراء عملية لإزالة ورم ‏في المخ.‏

وكان الرئيس الأرجنتيني، ألبرتو فرنانديس قد أعلن الحداد أمس ‏لمدة ثلاثة أيام، على أن يبقى الجثمان داخل القصر الرئاسي لمدة ‏يوم واحد بدلا من ثلاثة نزولا على رغبة العائلة.‏

وفق “أخبار 24