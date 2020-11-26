“هدف” يحذر مستفيدي “حافز” من التعامل مع الأشخاص غير المصرح لهم ويتوعد الحسابات الوهمية

حذّر صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” المستفيدين من برنامجي حافز “إعانة البحث عن عمل” و”صعوبة الحصول على عمل” من التعامل مع الأشخاص غير المصرح لهم بالدخول إلى موقع البوابة الوطنية للعمل “طاقات”.
وأوضح الصندوق أن إفشاء المعلومات الشخصية وبيانات السجل المدني وبيانات الملف الشخصي من قبل المستفيد نفسه لأي طرف ثالث قد يدفع إلى التلاعب باستحقاق المستفيد أو لاستخدام تلك المعلومات لعمليات غير نظامية، مؤكدا أن استخدام التقنيات الرقمية في البرنامج ساهم بالتسهيل على كافة المستفيدين والمستفيدات.
وأكد “هدف” أنه يتم التعامل مع الحسابات الوهمية، من خلال رصدها وتتبعها بالتنسيق والتعاون مع الجهات الرقابية ذات العلاقة، تمهيدا لاتخاذ الإجراء النظامي تجاه المخالفين، مبينا أن دخول غير المستفيد للبوابة الوطنية للعمل “طاقات” جريمة معلوماتية موجبة لعقوبتي السجن والغرامة أو إحداهما، وتشمل العقوبة كل من ساهم في ارتكاب هذه الأفعال، وذلك وفقا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. وفق “أخبار 24”.
وأشار الصندوق إلى أنه تم البدء قبل عدة أشهر في تطبيق مشروع جدية الباحث والباحثة عن عمل في الحصول على الفرصة الوظيفية؛ من خلال التواصل المباشر معهم وعرض الفرص الوظيفية الملائمة لهم، وقد تجاوز من تم توظيفهم من مستفيدي حافز 40 ألف مواطن ومواطنة منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي.