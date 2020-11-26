اختُتمت مناورات تمرين “سيف العرب ٢٠٢٠”، اليوم (الخميس)، بقاعدة محمد نجيب في مصر بحضور رؤساء هيئات الأركان العامة وممثليهم من الدول المشاركين بالتمرين.
وشارك في التمرين 6 دول، هي مصر والمملكة والبحرين والسودان والإمارات والأردن، واستمر لمدة 9 أيام، فيما مثل المملكة رئيس هيئة تعليم وتدريب القوات المسلحة اللواء الركن عادل البلوي.
ويهدف التمرين إلى تعزيز أواصر التعاون بين منسوبي القوات المسلحة للدول المشاركة، واكتساب وتبادل الخبرات وتطوير التدريب، وتوحيد المفاهيم العملياتية، والتدريب على القتال في المناطق المبنية ومكافحة الإرهاب.
وفق “أخبار 24”.