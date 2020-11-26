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أخبار المناطق > طقس الجمعة: هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات البرد على معظم مناطق المملكة
27/11/2020   1:37 ص

طقس الجمعة: هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات البرد على معظم مناطق المملكة

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غدٍ الجمعة، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على معظم مناطق المملكة.

وأوضحت الهيئة أن الحالة المطرية تشمل مناطق جازان، عسير، الباحة، وتمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك القصيم، حائل، الرياض، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وأشارت الهيئة أن حركة الرياح على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي، وتسجل أعلى درجة حرارة في جازان، 33 درجة مئوية، فيما تسجل القريات 7 درجات. وفق “أخبار 24”.

طقس الجمعة: هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات البرد على معظم مناطق المملكة

أخبار المناطق
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