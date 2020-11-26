بحضور وزير الصحة.. أمير القصيم يفتتح عدداً من المشاريع التطويرية ببريدة

افتتح أمير القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، اليوم، بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة عدداً من المشاريع التطويرية الصحية في مستشفى الملك فهد التخصصي بمدينة بريدة.
واستمع الأمير خلال جولته مع وزير الصحة لشرحٍ مفصل عن مشاريع تطوير الأقسام العلاجية والخدمية التي جرى تنفيذها في المستشفى خلال عام 2020م، من قبل الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالمنطقة الدكتور سلطان الشايع، ومنها إنشاء مبنى للصحة الإلكترونية، والمكون من طابقين وغرف إدارية وتقنية معلومات متخصصة، وتطوير قسم الطوارئ.
وتضمنت المشاريع أيضاً مشروع متابعة مرضى فشل عضلة القلب عن بُعد من خلال متابعة دقيقة، يتم تزويدهم بأجهزة متابعة الضغط، وجهاز تخطيط القلب، وجهاز قياس الوزن، وتوفير أجهزة اتصال ذكي مع شريحة اتصال مربوط بجهاز مراقبة في المركز، الذي يشرف عليه أطباء وممرضات متخصصون في متابعة حالات فشل عضلة القلب، ومن ثم يقدمون النصائح والتوجيهات الطبية الدقيقة والدورية.
وأكد وزير الصحة أن هذه المشاريع إضافة كبيرة لهذا الصرح الطبي، الذي يخدم منطقة القصيم والمحافظات المجاورة، ويحال له الكثير من الحالات المعقدة، لوجود كفاءات طبية مميزة، شاكراً العاملين في المجال الصحي بمنطقة القصيم على جهودهم الجبارة في التعامل مع الجائحة، حامداً الله على أن الأمور مستقرة في المملكة من خلال التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد.
وفق “أخبار 24”.