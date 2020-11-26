ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على مواطنة في العقد الرابع من العمر، امتهنت النصب والاحتيال على مراكز بيع المجوهرات والأجهزة الإلكترونية، بمساعدة وافدين.
وقالت الجهات الأمنية إن المتهمة أقرت بارتكاب 4 حوادث في مكة المكرمة والرياض، والاستيلاء من خلالها على مجموعة أطقم ذهبية وأجهزة إلكترونية تُقدر قيمتها بما يقارب 113 ألف ريال، وذلك بمساعدة وافدين من الجنسية اليمنية والسورية.
وأشارت إلى أنه ضُبط بحوزة المتهمة بعض المصوغات الذهبية والمجوهرات التي استولت عليها من جرائمها، ومبلغ 8 آلاف ريال، مبينة أنه تم إيقافها ومساعديها لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وفق “أخبار 24”.