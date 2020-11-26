أحمد موسى: رحلت عن النصر لمواصلة مسيرتي الكروية في أعلى مستوى في أوروبا

تحدث الدولي النيجيري لاعب النصر السابق أحمد موسى عن السبب الحقيقي وراء الرحيل عن النادي، بعدما تم الاستغناء عنه وتسجيل بيتروس بدلاً عنه قبل ساعات من إغلاق نافذة سوق الانتقالات الصيفية في المملكة.
وأضاف موسى في تصريحاته عبر شبكة “بي بي سي سبورت أفريكا” :” لقد رحلت عن نادي النصر لمواصلة مسيرتي الكروية في أعلى مستوى في أوروبا وهذا هو طموحي”.
وأوضح، أنه واجه بعض الأسباب التي كانت وراء عدم نجاح تجربته مع ليستر سيتي، مشيرا إلى أنه يجب أن يفكر في تقديم الأفضل إذا ظهرت فرصة أخرى للعب في الدوري الانجليزي الممتاز. وفق “أخبار 24”.
ونجح موسى في تسجيل 11 هدفاً وقدم 14 تمريرة حاسمة في 57 مباراة خاضها مع النصر منذ انضمامه في صيف 2018 قادماً من ليستر سيتي.