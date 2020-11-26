الثالث والرابع.. تعرّف على موقع الهلال والنصر في قائمة أكثر الفرق وصولاً لنهائي الكأس

يحتضن استاد الملك فهد الدولي بالرياض “درة الملاعب”، مباراة الهلال والنصر التي ستقام بين الفريقين يوم السبت المقبل، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
ونجح الهلال في التأهل لنهائي النسخة الحالية من كأس الملك على حساب أبها بالفوز عليه بثنائية نظيفة، بينما النصر استطاع أن يكون طرفاً بانتصاره على الأهلي في الكلاسيكو بهدفين مقابل هدف.
ويغيب عن المباراة النهائية أكثر الفرق وصولا لهذا الدور، وهما الاتحاد والأهلي بواقع 18 مباراة، حقق خلالها الأهلي اللقب في 13 مناسبة والاتحاد 9 مرات. وفق “أخبار 24”.
وإليكم قائمة أكثر الفرق وصولا للمباراة النهائية بكأس الملك:
الأهلي: 18 نهائيا (13 بطل – 5 كوصيف)
الاتحاد: 18 نهائيا (9 بطل – 9 وصيف)
الهلال: 15 نهائيا (8 بطل – 7 وصيف)
النصر: 13 نهائيا (6 بطل – 7 وصيف)
الوحدة: 7 نهائيات (مرتين بطل – 5 وصيف)
الشباب: 6 نهائيات (3 بطل – 3 وصيف)
الاتفاق: 6 نهائيات (مرتين بطل – 4 وصيف)
التعاون : 2 (مرة بطل وأخرى كوصيف)
الرياض: نهائي وحيد (وصيف)
الفيصلي: نهائي وحيد (وصيف)