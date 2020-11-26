“الجوكم” يُعلق على حكم نهائي الكأس بين الهلال والنصر

علق الإعلامي الرياضي عيسى الجوكم، على طاقم تحكيم المباراة التي تجمع فريقي النصر والهلال، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وكتب الحوكم عبر حسابه على موقع تويتر: “استغرب من بعض الأصوات النصراوية التي بدأت بشن حملة ضد طاقم تحكيم المباراة النهائية السبت، بولندي ما يختلف عن الفرنسي وضد النصر هذه المقولات تقلق الفريق وتحبط عمل الإدارة في حشد الهمم”.
وأضاف:” الصوت العاقل هو من يحفز ويترك استعراض عضلاته في تويتر لأجل فريقه”.
وكان اتحاد الكرة، قد أعلن قيادة البولندي سيمون مارتشينياك، لمباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
ويلتقي الهلال نظيره النصر، يوم السبت المقبل الموافق 28 نوفمبر الجاري، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. وفق “أخبار 24”.