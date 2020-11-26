نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > “الجوكم” يُعلق على حكم نهائي الكأس بين الهلال والنصر
27/11/2020   1:46 ص

“الجوكم” يُعلق على حكم نهائي الكأس بين الهلال والنصر

+ = -
1431

علق الإعلامي الرياضي عيسى الجوكم، على طاقم تحكيم المباراة التي تجمع فريقي النصر والهلال، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكتب الحوكم عبر حسابه على موقع تويتر: “استغرب من بعض الأصوات النصراوية التي بدأت بشن حملة ضد طاقم تحكيم المباراة النهائية السبت، بولندي ما يختلف عن الفرنسي وضد النصر هذه المقولات تقلق الفريق وتحبط عمل الإدارة في حشد الهمم”.

وأضاف:” الصوت العاقل هو من يحفز ويترك استعراض عضلاته في تويتر لأجل فريقه”.

وكان اتحاد الكرة، قد أعلن قيادة البولندي سيمون مارتشينياك، لمباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويلتقي الهلال نظيره النصر، يوم السبت المقبل الموافق 28 نوفمبر الجاري، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. وفق “أخبار 24”.

“الجوكم” يُعلق على حكم نهائي الكأس بين الهلال والنصر

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885123584.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.