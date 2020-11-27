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اخبار رياضية > بالفيديو.. الحكم التونسي علي بن ناصر يستعيد ذكرياته مع هدف “مارادونا” الشهير بيده
27/11/2020   10:59 ص

بالفيديو.. الحكم التونسي علي بن ناصر يستعيد ذكرياته مع هدف “مارادونا” الشهير بيده

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استعاد الحكم التونسي السابق علي بن ناصر ذكرياته مع المباراة التي أدارها في ربع نهائي كأس العالم عام 1986 في المكسيك بين الأرجنتين وإنجلترا، والتي شهدت تسجيل الأرجنتيني دييغو مارادونا هدفه الشهير بيده.

وقال بن ناصر في لقائه مع قناة “سكاي نيوز عربية”، إنه كان مهتماً بأن يخرج من تلك المباراة بأداء ناجح، ويرى أنه نجح بالفعل لأن الهدف الأول الذي أحرزه مارادونا بيده لم يكن مسؤوليته بل مسؤولية الحكم المساعد.

وأضاف أن مارادونا كان يفعل كل شيء في كرة القدم بمفرده وامتلك موهبة استثنائية، وهو مؤمن بأن الأرجنتين ليست هي من فازت بكأس العالم بل هو مارادونا، مشيراً إلى أنه أدار مباريات حضر فيها الكثير من الأساطير لكنه لم ير لاعباً مثل الأرجنتيني. وفق “أخبار 24”.

وتطرق للحديث عن زيارة مارادونا له في منزله بتونس عام 2015، حيث بين أن دييغو كان يناديه بـ “صديقي” وقبّله وشكره على احتساب ذلك الهدف، وأهداه قميصه مع المنتخب الأرجنتيني.

بالفيديو.. الحكم التونسي علي بن ناصر يستعيد ذكرياته مع هدف “مارادونا” الشهير بيده

اخبار رياضية
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