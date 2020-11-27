كرم أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير في مكتبه أمس (الخميس)، مقيماً من الجنسية البريطانية، لمساهمته في تنظيف شواطئ الخبر حماية للبيئة.
وأعرب أمين الشرقية عن بالغ شكره وتقديره لما قام به المقيم نيل واكر من مساهمة في تنظيف الشواطئ، مشيراً إلى أن هذا العمل للمحافظة على البيئة هو سلوك حضاري يعكس الأثر الإيجابي على الجميع.
وكان المقيم البريطاني قد دأب على مدى 30 عاماً على قضاء عطلة نهاية كل أسبوع في تنظيف شواطئ الخبر من المخلفات والنفايات التي يتركها المتنزهون خلفهم، في مبادرة شخصية منه خلال عطلته الأسبوعية.
وفق “أخبار 24”.