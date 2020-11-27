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أخبار المناطق > المسند: اليوم الثالث من “سقيا” وتشمل هذه المناطق.. وتوقعات ببعض الغبار في المناطق الوسطى
27/11/2020   11:01 ص

المسند: اليوم الثالث من “سقيا” وتشمل هذه المناطق.. وتوقعات ببعض الغبار في المناطق الوسطى

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قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، إن اليوم (الجمعة) هو الثالث في الحالة المطرية سقيا التي بدأت أول أمس (الأربعاء)، وستشهد هطول أمطار على مناطق جديدة.  

وأوضح المسند أنه من المتوقع أن تهطل أمطار متفرقة على أجزاء من جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والقصيم والرياض والشرقية وحائل، وكذلك جنوبي شرقي رفحاء والمدينة المنورة.  

وبيّن أن الأمطار قد تكون شبه غزيرة جنوب غربي العاصمة المقدسة، مضيفاً أنه من المتوقع كذلك هبوب رياح جنوبية نشطة قد تثير بعض الغبار في المناطق المفتوحة خاصة في المنطقة الوسطى.وفق “أخبار 24”. 

المسند: اليوم الثالث من “سقيا” وتشمل هذه المناطق.. وتوقعات ببعض الغبار في المناطق الوسطى

أخبار المناطق
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