مجمع الملك فهد ينعى العالم الموريتاني “محمد الإغاثة” أشهر مراجعي المصاحف

نعى مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، عضو اللجنة العلمية لمراجعة مصحف المدينة المنورة، العالم الموريتاني الشيخ محمد الإغاثة، والذي وافته المنية يوم الإثنين الماضي وصلي عليه بالحرم النبوي ودفن بالبقيع.
وعبر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، عن صادق التعازي والمواساة لأسرة الفقيد ومحبيه وطلابه، سائلاً الله أن يجعل مآله ومقره في جنات النعيم وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدم من خدمات جليلة لكتاب الله. وفق “أخبار 24”.
ويعتبر الشيخ محمد الإغاثة أحد أشهر العلماء الموريتانيين المتخصصين في القراءات وأحد المقرئين المعتمدين طيلة عقود لتصحيح طبعات المصحف الشريف في المجمع الذي يعد أكبر مطبعة بالعالم لخدمة القرآن الكريم.