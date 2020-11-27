بجوائز 22.7 مليون ريال.. مهرجان الملك عبد العزيز للصقور ينطلق غداً بمشاركة محلية ودولية

ينطلق مهرجان الملك عبد العزيز للصقور في نسخته الثالثة، يوم غد (السبت) بملهم شمال الرياض، وأعلن نادي الصقور تخصيص 22.7 مليون ريال جوائز نقدية للفائزين في مسابقتي الملواح والمزاين.
وتقام النسخة الثالثة من المهرجان خلال الفترة من 28 نوفمبر الحالي حتى 12 ديسمبر المقبل، بمشاركة نخبة من الصقارين السعوديين والدوليين، وذلك لتعزيز ريادة المملكة في دعم الأنشطة الثقافية والحضارية.
وكشف نادي الصقور عن تخصيص 4.2 مليون ريال لمسابقة المزاين، موزعة على سبعة أشواط، بواقع 600 ألف ريال لكل شوط توزع للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.
وأبان أن بقية الجوائز ستذهب لمسابقة الملواح (الدعو) 400 متر، صاحبة الشعبية الكبيرة وتنقسم إلى فئتي الملاك والمحترفين، بأشواط تأهيلية خاصة للسعوديين وأخرى للدوليين، وتبلغ قيمة جوائز أشواط الملاك السعوديين مليونين و357 ألفا و500 ريال. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أنه تم تخصيص أكثر من مليوني ريال لأشواط المحترفين السعوديين التأهيلية، أما الأشواط النهائية “الكؤوس” للملاك والمحترفين السعوديين فخصص لها عشرة ملايين و600 ألف ريال.
لافتاً إلى تخصيص جوائز نقدية بـ960 ألف ريال لأشواط الملاك الدوليين التأهيلية، فيما وصلت جوائز أشواط المحترفين الدوليين التأهيلية إلى 1.38 مليون ريال، وجوائز أشواط الكؤوس للملاك والمحترفين الدوليين 1.2 مليون.