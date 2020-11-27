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27/11/2020   3:49 م

بالصور والفيديو.. برنامج سمو سيدي ولي العهد للتسامح يشيد بنجاج قمة G20 في الرياض

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أشاد المكلف ببرنامج سمو سيدي ولي العهد للتسامح الشيخ عامر بن حزام بن معضد ابن خرصان وصاحبه الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن زيد العقيلي باسمهما الشخصي ونيابة عن جميع المشاركين في برنامج سمو سيدي العهد للاصلاح والمستفيدين منه بنجاح قمة مجموعة العشرين ٢٠٢٠ والتي ختمت مؤخرًا في العاصمة الرياض ، وقالا إن نجاح هذه القمة عن بعد أثبتت المكانة العالمية الكبيرة والعظيمة لبلادنا حرسها الله ، مثمنين الجهود الكبيرة التي بذلها مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسيدي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رعاهما الله لأجل نجاح هذه القمة في ظروف جائحة كورونا الأليمة، والتي حققت معها القمة وبفضل الله ثمارها المرجوة .

جاء ذلك بعد عقد مجلس صلح ضمن هذا البرنامج في بيت الشيخ محمد بن مبارك بن مسن بمدينة الرياض بحضور الشيخ عبدالله بن زيد بن ابراهيم العقيلي والشيخ يحيى بن محمد بن حنيف والشيخ ظافر بن مرزوق ابو زميم والشيخ قايد محمد البصيري والشيخ صالح بن علي النسي والشيخ سعد بن علي بن منصور والشيخ سليمان بن خزعل العصيمي والشيخ علي بن احمد المحسني والشيخ فايز بن ادريس والشيخ علي ضيف الله والشيخ علي بن عبدالله العبدي والشيخ مبارك بن ابراهيم بن خميس والشيخ عبدالله بن هديبان اللويمي والشيخ سعد بن علي ابو دهش ال وزرة والشيخ محمد الحضرمي و أعيان آخرون ، وقد رفع الجميع الشكر لله عزوجل ثم للقيادة الحكيمة على هذا البرنامج التطوعي للاصلاح كما اثنوا على جهود صحيفة الخرج اليوم في تغطية مجالس الصلح في هذا البرنامج الفريد والمتميز .

 

 

 

بالصور والفيديو.. برنامج سمو سيدي ولي العهد للتسامح يشيد بنجاج قمة G20 في الرياض

أخبار الخرج, مجتمع الخرج
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