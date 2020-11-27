تحتاج أجسام كبار السن لأنواع مختلفة من الفيتامينات والمعادن، والتي يمكن الحصول عليها من خلال نظام غذائي صحي، كما تساعد المكملات الغذائية في مد الجسم بهذه الفيتامينات والمعادن.
وحدد تقرير لموقع “Pharmacy Times” أسماء أفضل المكملات الغذائية المناسبة لكبار السن، وكذلك أهميتها، نستعرضها فيما يلي:
فيتامين (د)
يأتي فيتامين (د) على رأس هذه القائمة، لكونه يقلل من مخاطر الإصابة بهشاشة العظام والسرطان وأمراض القلب، وينقسم هذا النوع من الفيتامين لنوعين، أحدهما فيتامين (د 3)، أما الآخر فهو فيتامين (د 2) -(إرغوكالسيفيرول)، وهو مناسب للنباتيين، وعند تناوله يتحول إلى فيتامين (د 3).
فيتامين B12
يعد هذا الفيتامين ضرورياً للجسم، وعند وجود نقص به، فإن الإنسان قد يعاني من فقر الدم والإرهاق، والهلوسة أو الارتباك أو الهياج.
الحديد
يعتبر هذا المعدن مهماً، وقد يعاني الجسم من نقص هذا المعدن بسبب نزيف القرحة أو الإصابة، لذلك يكون الشخص معرضا للإصابة بفقر الدم، ويعد التعب أحد الأعراض الدالة على إصابة المرء بفقر الدم.
الكالسيوم
يساعد في تقليل خطر الإصابة بهشاشة ولين العظام، وهو متوافر بأشكال مختلفة تُعرف باسم أملاح الكالسيوم”، ويحتوي كل شكل منها على كميات متفاوتة من الكالسيوم، لذلك يجب استشارة صيدلي قبل تناولها. وفق “أخبار 24”.
ورغم أهمية هذه المكملات الغذائية فإنها ليست بديلا عن الأطعمة المغذية، كما يجب استشارة الطبيب قبل تناول أي من مكملاتها لأنها قد تؤثر على طريقة عمل العقاقير الطبية.