ضبط 33 مواطناً و6 مقيمين تورطوا في بيع ونقل حطب محلي بـ39 شاحنة

ضبطت القوات الخاصة لأمن الطرق 39 شخصاً، و39 شاحنة محملة بالحطب المحلي المعد لغرض البيع في مخالفة لنظام الغابات والمراعي.
وأوضح المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي الشويرخ، أن قوات أمن الطرق بمناطق الرياض، والقصيم، والشرقية، والمدينة المنورة، والجوف، وحائل، والحدود الشمالية، ضبطت المتهمين وهم 33 مواطناً، ومواطن خليجي، و5 مقيمين من الجنسيات المصرية واليمنية والأفغانية والبنجلاديشية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والسادس.
وأبان أن المتهمين خالفوا نظام الغابات والمراعي والتعليمات التي تنص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله، مشيراً إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن عملية الضبط تمت في إطار الحملة التي تنفذها وزارة الداخلية لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.