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أخبار المناطق > “العنف الأسري”: وفرنا الحماية للفتاة المعنفة بمكة.. ويجري اتخاذ الإجراءات النظامية مع المتسبب
27/11/2020   3:55 م

“العنف الأسري”: وفرنا الحماية للفتاة المعنفة بمكة.. ويجري اتخاذ الإجراءات النظامية مع المتسبب

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أوضح مركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم (الجمعة)، أنه تم مباشرة حالة الفتاة التي تعرضت للعنف من قبل أسرتها بمنطقة مكة المكرمة.

وقال المركز إنه تم توفير الحماية اللازمة للفتاة، وإنه يجري اتخاذ الإجراءات النظامية مع المتسبب وفقاً لنظام الحماية من الإيذاء.

وكان المركز قد أوضح أنه تم رصد الحالة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي لفتاة تعرضت للعنف من قبل أسرتها بمنطقة مكة المكرمة، مشيراً إلى أنه جرى توجيهها لوحدة الحماية الأسرية بالمنطقة لاتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص. وفق “أخبار 24”.

“العنف الأسري”: وفرنا الحماية للفتاة المعنفة بمكة.. ويجري اتخاذ الإجراءات النظامية مع المتسبب

أخبار المناطق
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