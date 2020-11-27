الإطاحة بشخصين هشّما زجاج مركبات بالرياض واستوليا على ما تحويه من مبالغ ومقتنيات

أطاحت شرطة منطقة الرياض، بمواطنين في العقد الثاني من العمر، تورطا في ارتكاب عددٍ من جرائم السرقة.
وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن القبض على المتهمين بعد قيامهما بتهشيم زجاج المركبات خلال توقفها والاستيلاء على ما تحويه من مبالغ ماليةٍ ومقتنيات.
وأبان أن قيمة المسروقات التي ضبطت مع المتهمين تقدر بـ21 ألف ريال، لافتاً إلى أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما كافة، لإحالتهما إلى النيابة العامة. وفق “أخبار 24”.