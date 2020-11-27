نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > الإطاحة بشخصين هشّما زجاج مركبات بالرياض واستوليا على ما تحويه من مبالغ ومقتنيات
27/11/2020   8:50 م

الإطاحة بشخصين هشّما زجاج مركبات بالرياض واستوليا على ما تحويه من مبالغ ومقتنيات

+ = -
508

أطاحت شرطة منطقة الرياض، بمواطنين في العقد الثاني من العمر، تورطا في ارتكاب عددٍ من جرائم السرقة.

وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن القبض على المتهمين بعد قيامهما بتهشيم زجاج المركبات خلال توقفها والاستيلاء على ما تحويه من مبالغ ماليةٍ ومقتنيات.

وأبان أن قيمة المسروقات التي ضبطت مع المتهمين تقدر بـ21 ألف ريال، لافتاً إلى أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما كافة، لإحالتهما إلى النيابة العامة. وفق “أخبار 24”.

الإطاحة بشخصين هشّما زجاج مركبات بالرياض واستوليا على ما تحويه من مبالغ ومقتنيات

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885123678.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.