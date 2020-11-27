مسجد "الغمامة" بالمدينة المنورة.. لماذا سمي بهذا الاسم؟ وماذا قال عنه النبي ﷺ؟

سلطت دارة الملك عبد العزيز، اليوم (الجمعة) الضوء على أبرز المعلومات عن مسجد الغمامة الذي يقع في المدينة المنورة، لافتة إلى أن المسجد تقام فيه الصلوات الخمس عدا صلاة الجمعة.
وذكرت أن المسجد يبعد حوالي 400 متر غرب المسجد النبوي، فيما اختلفت الروايات المتعلقة باسم المسجد، حيث روى البعض أن غمامة حجبت الشمس عن النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاته بهذا المكان، لذلك سمي المسجد بذلك.
أما الرواية الأخرى فذكرت أن المسجد كان يسمى بمسجد “المصلى” لأن أكثر صلاة النبي للعيدين كانت فيه، كما روي أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج إلى المُصلى، وقال: “هذا مُستمطرنا ومُصلانا لفطرنا وأضحانا، فلا يضيق، ولا ينقص علينا”.
وفق “أخبار 24”.