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أخبار محلية > “الصحة العالمية” تبشر بعودة الحياة لطبيعتها بداية من العام المقبل
27/11/2020   8:52 م

“الصحة العالمية” تبشر بعودة الحياة لطبيعتها بداية من العام المقبل

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توقع مدير برامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك رايان، عودة العالم إلى الوضع الطبيعي بداية من العام المقبل مع ظهور اللقاحات المضادة لفيروس كورونا كوفيد 19.

وقال رايان في تصريح يعد الأول من نوعه منذ انتشار كورونا، إن اللقاحات التي ستعتمد، بالإضافة إلى الإجراءات الحالية، ستمكن من تفادي الإغلاق وتحقيق السيطرة الفعالة على المرض.

وكان العديد من الشركات على رأسهم “فايزر” و”بيونتيك” و”موديرنا” قد أعلنت خلال الأسابيع الماضية عن وصول فعالية اللقاحات التي تعمل عليها إلى أكثر من 90 % وتنتظر الموافقة الرسمية من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية لبدء عملية التصنيع والتوزيع. وفق “أخبار 24”.

“الصحة العالمية” تبشر بعودة الحياة لطبيعتها بداية من العام المقبل

أخبار محلية
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