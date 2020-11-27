بالفيديو.. بن زكري يعود لملعب مباراة الشباب وضمك بعد تعرضه لوعكة صحية

عاد المدير الفني الجزائري لفريق ضمك، نور الدين بن زكري، لملعب مباراة فريقه أمام نظيره الشباب خلال المباراة التي تجمعهما اليوم (الجمعة) ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري.
ورصدت كاميرات المباراة تعرض المدير الفني الجزائري لفريق ضمك، نور الدين بن زكري، لإغماء أثناء جلوسه على مقاعد القيادة الفنية بالشوط الأول من المباراة.
وظهر بن زكري، خلال مقطع الفيديو بعد عودته، وهو يشرح لأعضاء الجهاز الفني ما شعر به قبل تعرضه للإغماء.
🎥 | عودًا حميدًا يا بن زكري.
#الشباب_ضمك pic.twitter.com/2Bjiux4aI1
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 27, 2020
وفق “أخبار 24”.