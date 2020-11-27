الأرصاد: أمطار رعدية مصحوبة بزخات البرد على معظم مناطق المملكة غداً

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غدٍ السبت هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على معظم مناطق المملكة.
وأوضحت الهيئة أن الحالة تشمل مناطق جازان، عسير، الباحة وتمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة وتشمل السواحل الجنوبية منها، وكذلك مناطق القصيم، حائل، الحدود الشمالية وأجزاء من مناطق الرياض، الشرقية وتبوك.
وأشارت الهيئة إلى أن حركة الرياح على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي، وتسجل أعلى درجة حرارة في جازان 33 درجة مئوية، فيما تسجل القريات 9 درجات. وفق “أخبار 24”.