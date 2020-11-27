بالفيديو.. الاتحاد يُنهي الشوط الأول بالتقدم بهدف أمام القادسية

أنهى فريق الاتحاد شوط المباراة الأول أمام القادسية بالتقدم بهدف دون رد، في لقاء ضمن منافسات الجولة السادسة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وجاء الهدف الأول لفريق الاتحاد مع حلول الدقيقة 18 بتصويبة من داخل منطقة الجزاء.
ويحتل فريق القادسية المركز التاسع برصيد 7 نقاط وخلفه الاتحاد بالمركز العاشر برصيد 6 نقاط.
د18’هدف لـ الاتحاد! ⚽#غاري_رودريغيز يفتتح التسجيل#الاتحاد 1 : 0 القادسية
#الاتحاد_القادسية
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/N8U0DF1JkQ
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 27, 2020
وفق “أخبار 24”.