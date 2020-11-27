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اخبار رياضية > بالفيديو.. الاتحاد يُنهي الشوط الأول بالتقدم بهدف أمام القادسية
27/11/2020   11:20 م

بالفيديو.. الاتحاد يُنهي الشوط الأول بالتقدم بهدف أمام القادسية

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أنهى فريق الاتحاد شوط المباراة الأول أمام القادسية بالتقدم بهدف دون رد، في لقاء ضمن منافسات الجولة السادسة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء الهدف الأول لفريق الاتحاد مع حلول الدقيقة 18 بتصويبة من داخل منطقة الجزاء.

ويحتل فريق القادسية المركز التاسع برصيد 7 نقاط وخلفه الاتحاد بالمركز العاشر برصيد 6 نقاط.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. الاتحاد يُنهي الشوط الأول بالتقدم بهدف أمام القادسية

اخبار رياضية
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