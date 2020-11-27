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اخبار رياضية > بالصور والفيديو.. “الشباب” يتصدر الدوري مؤقتاً بثنائية في مرمى “ضمك”
27/11/2020   11:21 م

بالصور والفيديو.. “الشباب” يتصدر الدوري مؤقتاً بثنائية في مرمى “ضمك”

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تصدر فريق الشباب مؤقتاً لجدول ترتيب الدوري بعد فوزه مساء اليوم (الجمعة) على نظيره ضمك بهدفين مقابل هدف.

وتقدم ضمك في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول عن طريق لاعبه إبراهيم الشنيحي، قبل أن يتعادل نواف العابد في الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني سجل تركي العمار الهدف الثاني للشباب في الدقيقة 80 ليضمن لفريقه نقاط المباراة الثلاثة.

وبهذا الفوز رفع الشباب رصيده إلى النقطة 14 في صدارة الدوري مؤقتاً بفارق نقطة عن الهلال صاحب المركز الثاني والمتبقي له مباراة، بينما توقف رصيد ضمك عند نقطة واحدة في المركز الأخير.

"الشباب" يتصدر الدوري مؤقتاً بثنائية في مرمى "ضمك" (صور و فيديو)

"الشباب" يتصدر الدوري مؤقتاً بثنائية في مرمى "ضمك" (صور و فيديو)

"الشباب" يتصدر الدوري مؤقتاً بثنائية في مرمى "ضمك"

"الشباب" يتصدر الدوري مؤقتاً بثنائية في مرمى "ضمك"

"الشباب" يتصدر الدوري مؤقتاً بثنائية في مرمى "ضمك"

"الشباب" يتصدر الدوري مؤقتاً بثنائية في مرمى "ضمك"

"الشباب" يتصدر الدوري مؤقتاً بثنائية في مرمى "ضمك"

وفق “أخبار 24”.

بالصور والفيديو.. “الشباب” يتصدر الدوري مؤقتاً بثنائية في مرمى “ضمك”

اخبار رياضية
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