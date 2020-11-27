بالصور والفيديو.. “الشباب” يتصدر الدوري مؤقتاً بثنائية في مرمى “ضمك”

تصدر فريق الشباب مؤقتاً لجدول ترتيب الدوري بعد فوزه مساء اليوم (الجمعة) على نظيره ضمك بهدفين مقابل هدف.
وتقدم ضمك في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول عن طريق لاعبه إبراهيم الشنيحي، قبل أن يتعادل نواف العابد في الدقيقة 41.
وفي الشوط الثاني سجل تركي العمار الهدف الثاني للشباب في الدقيقة 80 ليضمن لفريقه نقاط المباراة الثلاثة.
وبهذا الفوز رفع الشباب رصيده إلى النقطة 14 في صدارة الدوري مؤقتاً بفارق نقطة عن الهلال صاحب المركز الثاني والمتبقي له مباراة، بينما توقف رصيد ضمك عند نقطة واحدة في المركز الأخير.
د33′ هدف ضمك! ⚽#إبراهيم_الشنيحي يفتتح التسجيل لضمك#الشباب 0 : 1 #ضمك#الشباب_ضمك
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/zmdf9BH1Zt
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 27, 2020
د41′ هدف الشباب! ⚽#نواف العابد يسجل هدف التعادل للشباب#الشباب 1 : 1 #ضمك#الشباب_ضمك
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/q9hSdwf65c
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 27, 2020
د80′ هدف الشباب! ⚽#تركي العمار يضيف الهدف الثاني #الشباب 2 : 1 #ضمك#الشباب_ضمك
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/3uFjfUvsB0
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 27, 2020
وفق “أخبار 24”.