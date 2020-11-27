بالفيديو.. متحدث الأرصاد: درجات الحرارة في الشتاء ستنخفض إلى 6 تحت الصفر.. والأمطار مستمرة حتى الأحد

أوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني، أن الحالة المطرية التي تمر بها مناطق المملكة تستمر حتى يوم الأحد المقبل، متوقعاً أن تنخفض درجات الحرارة في بعض مناطق المملكة في فصل الشتاء إلى ما دون الصفر.
وقال القحطاني في مداخلة ببرنامج “ياهلا” على قناة روتانا خليجية إن الفرصة لا تزال مهيأة إلى هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والمرتفعات الجبلية، امتداداً إلى منطقتي الرياض والشرقية.
ولفت إلى أن سمات فصل الشتاء لهذا العام، تشير إلى أنه سيكون بارداً كلما اتجهنا شمالاً، ويتوقع أن تنخفض درجات الحرارة مع الموجات القادمة من الشمال إلى ما دون الصفر. وفق “أخبار 24”.
كما توقع أن تنخفض درجات الحرارة في بعض فترات فصل الشتاء إلى ما دون الصفر ما بين 4 إلى 6 درجات مئوية مع تساقط الثلوج على المناطق الشمالية.
حسين القحطاني- متحدث الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة- يتحدث لياهلا عن التقلبات الجوية التي تشهدها المملكة وتوقعات الأيام القادمة#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/Czrpb6LdHQ
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 27, 2020