فاز فريق الاتحاد على القادسية بهدف دون رد، في لقاء ضمن منافسات الجولة السادسة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء الهدف الأول لفريق الاتحاد مع حلول الدقيقة 18 بتصويبة من داخل منطقة الجزاء.

وبتلك النتيجة، وصل فريق الاتحاد إلى النقطة 9 بالتساوي مع الفيصلي صاحب المركز السادس، بينما تجمد رصيد القادسية عند 7 نقاط.

 الاتحاد

الاتحاد

الاتحاد

الاتحاد

وفق “أخبار 24”.