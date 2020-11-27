فاز فريق الاتحاد على القادسية بهدف دون رد، في لقاء ضمن منافسات الجولة السادسة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وجاء الهدف الأول لفريق الاتحاد مع حلول الدقيقة 18 بتصويبة من داخل منطقة الجزاء.
وبتلك النتيجة، وصل فريق الاتحاد إلى النقطة 9 بالتساوي مع الفيصلي صاحب المركز السادس، بينما تجمد رصيد القادسية عند 7 نقاط.
د18’هدف لـ الاتحاد! ⚽#غاري_رودريغيز يفتتح التسجيل#الاتحاد 1 : 0 القادسية
#الاتحاد_القادسية
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/N8U0DF1JkQ
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 27, 2020
وفق “أخبار 24”.