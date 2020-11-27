بالفيديو.. طالبة تبتكر منبهاً ذاتياً ينبه عن وضعية الجلوس الخاطئ

ابتكرت طالبة منبهاً ذاتياً عبارة عن نظام إلكتروني يدمج مع المقعد ينبه الذين يجلسون في وضعيات خاطئة لتفادي آلام الظهر.
وأوضحت الطالبة عهود بخاري التي تدرس علوم حاسوب في جامعة أم القرى، أن اختراعها جاء بعد معاناتها من آلام الظهر بسبب الجلوس الخاطئ خلال المرحلة المتوسطة.
وأضافت في حديثها لقناة “الإخبارية”، اليوم (الجمعة)، أن الشخص عندما يجلس بوضعية خاطئة ينبهه الجهاز من خلال الاهتزاز في المقعد. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن أبرز التحديات التي واجهتها لإكمال إنجازها التوفيق ما بين حياتها الاجتماعية والدراسية.
وكشفت عن مشاركتها في مسابقة 90 ابتكارًا بمناسبة اليوم الوطني الـ90 وإحرازها المركز الأول، وترشيحها لتمثيل المملكة في مؤتمر جنيف الدولي للاختراع.
فيديو | بعد معاناتها من آلام الظهر.. عهود تبتكر “المنبه الذاتي”#النشرة#الإخبارية pic.twitter.com/NMtzT5Hepg
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) November 27, 2020