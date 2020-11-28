سيدة سعودية تدير "نزلاً" ريفياً بجازان.. وتتحدث عن خطتها المستقبلية

أنشأت موطنة نزلاً ريفياً على أحد المطلات الجبلية التي تتميز بها محافظة الداير في منطقة جازان.
وأوضحت المواطنة سارة المالكي، أن المشروع الذي بدأ منذ عدة أشهر يعتبر أول مشروع ريفي ينفذ على أرض الواقع في محافظة الداير.
ولفتت وفقاً لـ”العربية نت”، إلى أن الهدف منه تهيئة الأجواء الريفية للزائر من حيث السكن والمبيت والاستمتاع بأجواء الريف.
وأشارت إلى أن فريق العمل بالمشروع زرع حالياً 1500 شتلة لأنواع مختلفة من الأشجار المشهورة بالمنطقة، وبينها أشجارالمانغو والكاكاو والبن.
ونوهت إلى أن الفريق سينفذ أفكاراً أخرى تشمل إنشاء متحف ومحمية عصافير ومناحل للعسل.
وفق “أخبار 24 “.