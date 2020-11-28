ناشد مريض بالسمنة بمحافظة القطيف، سرعة التدخل لعلاجه بعد تفاقم وضعه الصحي خلال الشهرين الماضيين، حيث وصل وزنه إلى أكثر من 270 كيلوجراماً.
وأوضح خالد الغسري (47 عاماً)، الذي يعيش بمدينة دارين بالقطيف، أن وزنه بدأ منذ نحو 7 أعوام في الازدياد لحد كبير، مشيراً وفقاً لصحيفة “الرياض”، إلى أنه يعاني صعوبة في التنفس، وغير قادر على الحركة بصورة طبيعية.
وأبان أنه بدأ في الشهرين الماضيين الشعور بمضاعفات صحية، موجهاً شكره لرجال الدفاع المدني والهلال الأحمر السعودي على مساعدته باستمرار حال طلب منهم المساعدة.
وكان الغسري قد تلقى العلاج في ألمانيا على نفقة الدولة، إلّا أن وضعه الصحي تدهور، لافتاً إلى أنه زار عدة مستشفيات ولكن دون فائدة، حيث لم يتواصلوا معه بعد معاينة حالته.