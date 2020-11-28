يصنف الكثير من الناس العصائر الجاهزة ضمن قائمة الأطعمة الصحية ويتناولونها غالبا مع وجبة الإفطار.
إلا أن تناول كوب من العصائر الجاهزة بشكل يومي يحمل ثلاثة مخاطر صحية وفقا لموقع “الكونسلتو”، نظرا لاحتوائها كميات كبيرة من السكر والمواد الحافظة.
وأشار الموقع إلى أن المخاطر تتمثل في:
زيادة الوزن
يؤدي تناول هذه العصائر بشكل يومي إلى زيادة مقاومة الأنسولين في الجسم، ومع مرور الوقت ترتفع نسبة السكر في الدم ويزداد تراكم الدهون حول منطقة البطن وبالتالي يؤدي إلى السمنة وظهور الكرش. وفق “أخبار 24”.
السكري من النوع الثاني
كشفت أبحاث عن أن الأشخاص الذين يتناولون عصائر الفاكهة يوميًا، يكونون أكثر عُرضة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، مقارنًة بأولئك الذين يتناولون ثمرة الفاكهة بديلًا للعصائر.
مشاكل القلب
توصل باحثون بجامعة هارفارد خلال إحدى الدراسات إلى أن 168 شخصا من نحو ألف شخص شاركوا في الدراسة، توفوا خلال المتابعة بأمراض القلب والشرايين، مرجعين ذلك إلى تناول عصير الفاكهة يوميًا، فضلاً عن الوفاة نتيجة ارتفاع معدل ضربات القلب.