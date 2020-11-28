النصر يرصد 400 ألف ريال لكل لاعب حال الفوز بكأس الملك

رصدت إدارة نادي النصر، مكافأة مالية كبيرة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، في حال الفوز ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب نادي الهلال.
وأوضح مراسل القنوات الرياضية السعودية، ناصر الشيبان، أن إدارة نادي النصر خصصت مبلغ 400 ألف ريال كحافز لكل لاعب في حال الفوز.
ويلتقي النصر مع نظيره الهلال، مساء اليوم (السبت)، في نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، على ملعب الملك فهد الدولي. وفق “أخبار 24”.
وكان الهلال قد تأهل للمباراة النهائية بعد انتصاره على أبها بثنائية نظيفة، بينما استطاع النصر أن يكون طرفاً في المباراة بعد الفوز على نادي الأهلي بهدفين مقابل هدف.