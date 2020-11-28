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28/11/2020   12:52 م

اختصاصي باطنية: البخور قد يؤدى إلى تليف ‏الرئة في هذه الحالة

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كشف استشاري الأمراض الباطنية والجهاز الهضمي، الدكتور ‏عبد الله العنزي، عن وجود علاقة مباشرة بين الإفراط في ‏استنشاق البخور وتليف الرئة.‏

‏وأكد الدكتور العنزي، أن الضرر يأتي من أن البخور ‏ناتج عن عملية احتراقية، حيث ينطلق أول أكسيد الكربون من الفحم، ‏بالإضافة لاحتراق المواد الصمغية والطيارة والعطرية؛ والتي تسبب بعض أنواع السرطانات.‏

‏وحذر من أن الإفراط في استنشاق البخور قد يؤدي إلى زيادة في نوبات ‏الربو والحساسية، وعلى المدى البعيد يؤدي إلى حدوث تليف ‏بالرئة، والتي ليس لها أي علاجات سوى “الزراعة”.‏ وفق “أخبار 24”.

اختصاصي باطنية: البخور قد يؤدى إلى تليف ‏الرئة في هذه الحالة

طب وتداوي
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