اختصاصي باطنية: البخور قد يؤدى إلى تليف ‏الرئة في هذه الحالة

كشف استشاري الأمراض الباطنية والجهاز الهضمي، الدكتور عبد الله العنزي، عن وجود علاقة مباشرة بين الإفراط في استنشاق البخور وتليف الرئة.
وأكد الدكتور العنزي، أن الضرر يأتي من أن البخور ناتج عن عملية احتراقية، حيث ينطلق أول أكسيد الكربون من الفحم، بالإضافة لاحتراق المواد الصمغية والطيارة والعطرية؛ والتي تسبب بعض أنواع السرطانات.
وحذر من أن الإفراط في استنشاق البخور قد يؤدي إلى زيادة في نوبات الربو والحساسية، وعلى المدى البعيد يؤدي إلى حدوث تليف بالرئة، والتي ليس لها أي علاجات سوى “الزراعة”. وفق “أخبار 24”.