وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام عددًا من العربات المخصصة لتوزيع ماء زمزم المبارك، لإيصاله لجميع الطائفين عند الكعبة وضمان عدم خروجهم من المسارات المخصصة لهم، وذلك تطبيقاً للإجراءات الاحترازية.
وقال مدير إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام، أحمد الندوي: إن العربة عبارة عن ثلاثة أدوار لحمل عبوات ماء زمزم وتحتوي على عجلات لسهولة تحريكها داخل المسارات، وتتسع العربة الواحدة لـ 100 عبوة، مبينا أنه تتم تعبئتها من قبل حافظات خاصة مجهزة مسبقاً في نفس الموقع، وتم تخصيص فريق خاص لمتابعتها.
وأوضح أنه تم توفيرها داخل المسجد الحرام وفي صحن الطواف والمداخل، وهي (باب الملك عبدالعزيز، والملك فهد، والملك عبدالله، والفتح).
وفق “أخبار 24”.