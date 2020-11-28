استقبل ميناء جازان اليوم (السبت)، أول شحنة من الأنعام الحية ‏يقدر عددها بأكثر من 5 آلاف رأس قادمة من البرازيل، وذلك في ‏إطار دعم الأمن الغذائي‎.

وقالت الهيئة العامة للموانئ إنه جرى تفريغ الشحنة، ‏وسيتم إخضاع الأنعام للفحص بالمحاجر الحيوانية التابعة لوزارة البيئة والمياه ‏والزراعة للتأكد من خلوها من أي أمراض محجرية‎، ومن ثم توزيعها على مناطق المملكة المختلفة.

وأبانت أن البدء في استقبال الأنعام عبر ميناء جازان يأتي تأكيداً على وجود ‏البنية التحتية المتطورة التي يتمتع بها الميناء لاستقبال ‏مختلف أنواع البضائع، وما يتوفر به من الكوادر الوطنية المؤهلة.‏

وتعمل الهيئة على تعزيز إمكانات ومقومات ميناء ‏جازان عبر تنفيذ العديد من المشاريع الحالية والمستقبلية التي ‏تهدف إلى رفع أداء وجودة الخدمات اللوجستية والكفاءات ‏التشغيلية لتقديم أفضل وأعلى مستوى من الخدمة.‏

ميناء جازان يستقبل أول شحنة من الأنعام تقدر بأكثر من 5 آلاف ‏رأس

ميناء جازان يستقبل أول شحنة من الأنعام تقدر بأكثر من 5 آلاف ‏رأس

وفق “أخبار 24”.