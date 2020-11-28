استقبل ميناء جازان اليوم (السبت)، أول شحنة من الأنعام الحية يقدر عددها بأكثر من 5 آلاف رأس قادمة من البرازيل، وذلك في إطار دعم الأمن الغذائي.
وقالت الهيئة العامة للموانئ إنه جرى تفريغ الشحنة، وسيتم إخضاع الأنعام للفحص بالمحاجر الحيوانية التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة للتأكد من خلوها من أي أمراض محجرية، ومن ثم توزيعها على مناطق المملكة المختلفة.
وأبانت أن البدء في استقبال الأنعام عبر ميناء جازان يأتي تأكيداً على وجود البنية التحتية المتطورة التي يتمتع بها الميناء لاستقبال مختلف أنواع البضائع، وما يتوفر به من الكوادر الوطنية المؤهلة.
وتعمل الهيئة على تعزيز إمكانات ومقومات ميناء جازان عبر تنفيذ العديد من المشاريع الحالية والمستقبلية التي تهدف إلى رفع أداء وجودة الخدمات اللوجستية والكفاءات التشغيلية لتقديم أفضل وأعلى مستوى من الخدمة.
وفق “أخبار 24”.