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أخبار المناطق > بالفيديو.. وزير الخارجية: المملكة دعّمت ترشيح حسين إبراهيم لأمانة التعاون الإسلامي ولن تدخر جهداً في مساعدته
28/11/2020   5:50 م

بالفيديو.. وزير الخارجية: المملكة دعّمت ترشيح حسين إبراهيم لأمانة التعاون الإسلامي ولن تدخر جهداً في مساعدته

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كشف وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان عن دعم المملكة لترشيح التشادي حسين إبراهيم طه أميناً عاماً لمنظمة التعاون الإسلامي.

وأشار إلى أن دعم حسين بناء على توجيهات القيادة ونتيجة لوعد سابق من الملك عبد الله بن عبد العزيز للمجموعة الأفريقية بدعم مرشح أفريقي للمنصب.

وبين في حديثه لقناة العربية اليوم (السبت) أن المملكة مهتمة بترسيخ مبدأ التداول في المنصب، وأن الأمين العام شخص كفء وممتاز. وفق “أخبار 24”.

وشدد على أن المملكة لن تدّخر جهداً في تقديم العون والمساندة له انطلاقاً من دورها الفاعل في خدمة قضايا الأمة الإسلامية.

بالفيديو.. وزير الخارجية: المملكة دعّمت ترشيح حسين إبراهيم لأمانة التعاون الإسلامي ولن تدخر جهداً في مساعدته

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